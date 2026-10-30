美国总统唐纳德·特朗普恢复了在堪萨斯州和爱荷华州举行的线下竞选集会；他一天前曾宣布取消这些活动。两场活动都将于周日举行，即定于周二举行的美国中期选举前夕，半岛电视台报道。

集会改至周日举行

一名接近特朗普政府的消息人士表示，总统将亲自在此前取消的两场活动上发表讲话。特朗普原计划于周六前往堪萨斯州，并于周日前往爱荷华州。

该消息人士称，调整日程也是为了举行更多电视集会——特朗普可以远程参加的虚拟活动。共和党人不排除在选举前将另一场竞选活动加入总统日程的可能性。

选举前夕改变决定

前一天，特朗普告诉记者，他认为没有必要前往堪萨斯州，同时对共和党在周二的选举结果表示有信心。

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堪萨斯州和爱荷华州传统上支持共和党人，但早期民调显示，民主党候选人在参议院选举中的地位有所增强。在堪萨斯州，共和党参议员罗杰·马歇尔正与大型教会牧师、民主党人亚当·汉密尔顿竞争。根据周五公布的爱默生学院民调，49%的受访者支持汉密尔顿，45%支持马歇尔。

在改变决定之前，马歇尔解释称，集会被取消是因为总统团队据称认为他在民调中的位置足够强劲。另一方面，民主党人称，此前取消活动是特朗普在投票前几天拒绝支持共和党候选人。

周五，特朗普还原定在佛罗里达州代托纳比奇的一场集会上发表讲话，以支持美国参议院候选人阿什莉·穆迪和州长候选人拜伦·唐纳兹。

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