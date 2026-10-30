Президент Трамп повернув скасовані мітинги в Канзасі та Айові — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп відновив особисті передвиборчі мітинги в Канзасі та Айові, скасування яких оголосив днем раніше. Обидва заходи відбудуться в неділю, напередодні проміжних виборів у США, запланованих на вівторок, повідомляє Al Jazeera.

Мітинги перенесли на неділю

Джерело, близьке до адміністрації Трампа, заявило, що президент особисто виступить на обох раніше скасованих заходах. Спочатку Трамп мав приїхати до Канзасу в суботу, а до Айови — у неділю.

За словами джерела, графік змінили також для проведення більшої кількості телемітингів — віртуальних заходів, у яких Трамп може брати участь дистанційно. Республіканці не виключають, що до президентського графіка до виборів можуть додати ще один передвиборчий захід.

Зміна рішення напередодні виборів

Напередодні Трамп сказав журналістам, що не вважає за потрібне їхати до Канзасу, водночас висловивши впевненість у результатах Республіканської партії у вівторок.

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Канзас і Айова традиційно підтримують республіканців, однак ранні опитування вказують на посилення позицій кандидатів від Демократичної партії на виборах до Сенату. У Канзасі сенатор-республіканець Роджер Маршалл змагається з пастором мегацеркви, демократом Адамом Гамільтоном. Згідно з опитуванням Emerson College, оприлюдненим у п’ятницю, Гамільтона підтримали 49% респондентів, Маршалла — 45%.

До зміни рішення Маршалл пояснював скасування мітингу тим, що команда президента нібито вважала його позиції в опитуваннях достатньо сильними. Демократи, зі свого боку, назвали попереднє скасування заходів відмовою Трампа підтримувати республіканських кандидатів за кілька днів до голосування.

У п’ятницю Трамп також мав виступити на мітингу в Дейтона-Біч у штаті Флорида на підтримку кандидатки до Сенату США Ешлі Муді та кандидата на посаду губернатора Байрона Дональдса.

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