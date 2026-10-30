В Помпеях археологи нашли личные вещи в деревянном шкафу, который оставался запечатанным почти 2 тысячи лет после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Среди находок — косметические инструменты, небольшой стеклянный флакон для духов, монеты и ожерелье, которое традиционно носили дети. Об этом сообщает The Guardian.

Вещи жителей древнего города

Шкаф обнаружили в комнате дома на Виа дель'Аббонданца — одной из самых оживленных улиц античных Помпеев. В нем также находились пинцет, кадильница, бронзовый фонарь, кухонная утварь и 38 бронзовых монет.

Самой интересной находкой стало ожерелье типа crepundia, которое традиционно носили дети. Оно содержит более 20 небольших подвесок из разных материалов, в том числе с изображениями богов Беса и Меркурия. Подвески звенели, чтобы родители могли следить за детьми, а также могли помочь установить их личность.

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Признаки торговли и поспешного бегства

В шкафу также хранились деревянный ящик со свинцовыми гирями и другие предметы, которые, по оценке исследователей, могут свидетельствовать о том, что кто-то из жителей занимался торговлей. Директор археологического парка Помпеев Габриэле Цухтригель отметил, что оставленные деньги и личные вещи могут указывать на поспешное бегство владельцев во время извержения.

В складском помещении дома археологи также нашли фрагменты скелетов двух мышей внутри амфоры. Дом ранее связывали с человеком по имени Корнелий Максимус из-за надписей, которые сейчас уже не видны. Его фасад впервые раскопали в 1912 году, а отдельные комнаты исследуют только теперь в рамках реставрационного проекта.

Дальнейшие раскопки

Параллельно продолжаются раскопки на Вилле мистерий в пригороде Помпеев. Исследователи работают в помещениях, где жили слуги, надеясь больше узнать об их повседневной жизни и хозяйстве. По словам Цухтригеля, большинство жителей этой виллы были слугами.

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