考古学家在庞贝一只木制衣柜中发现了个人物品。这只衣柜在公元79年维苏威火山喷发后，密封了近2000年。发现的物品包括化妆工具、一个小型玻璃香水瓶、硬币以及一条传统上由儿童佩戴的项链。据《卫报》报道。

古城居民的物品

这只衣柜是在阿邦丹扎街一所房屋的房间内发现的，该街是古代庞贝最繁忙的街道之一。衣柜中还放有镊子、香炉、青铜灯笼、厨房用具和38枚青铜硬币。

最有趣的发现是一条crepundia类型的项链，传统上由儿童佩戴。它包含20多个由不同材料制成的小挂坠，其中包括贝斯神和墨丘利神的形象。这些挂坠会发出叮当声，以便父母留意孩子，也可能有助于确认他们的身份。

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贸易和仓促逃离的迹象

衣柜中还存放着一个装有铅制砝码的木箱及其他物品，研究人员认为，这些物品可能表明其中一名居民从事贸易。庞贝考古公园主任加布里埃莱·楚赫特里格尔指出，遗留下来的钱财和个人物品可能表明，屋主在火山喷发期间仓促逃离。

在房屋的储藏室内，考古学家还在一只双耳瓶中发现了两只老鼠的骨骼碎片。这座房屋此前因一些如今已不可见的铭文而被认为与一名名叫科尔内利乌斯·马克西穆斯的人有关。其立面于1912年首次被发掘，而个别房间直到现在才在修复项目中得到研究。

进一步发掘

与此同时，庞贝郊外神秘别墅的发掘工作仍在继续。研究人员正在曾由仆人居住的房间内工作，希望进一步了解他们的日常生活和家务活动。楚赫特里格尔表示，这座别墅的大多数居民都是仆人。

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