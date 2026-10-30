Российский бизнесмен Умар Кремлёв, который финансировал часть свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, получил долю в строительном бизнесе.

Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA) и имеет связи с российскими властями. По данным американского расследовательского издания ProPublica, он оплатил часть расходов на трехдневное празднование свадьбы старшего сына президента США на Багамских островах в мае 2026 года. Речь шла, в частности, об аренде частного острова и фейерверке. Общая сумма расходов составила сотни тысяч долларов.

Жена Трампа-младшего Беттина впоследствии подтвердила, что Кремлёв сделал паре щедрый свадебный подарок. Представитель сына президента США также назвал российского бизнесмена его личным другом.

Связь Кремлёва с главой Службы безопасности президента РФ Алексеем Рубежным ранее описывали российские и международные СМИ. По данным расследования издания «Проект», именно благодаря этим контактам Кремлёв укрепил свои позиции в российском букмекерском бизнесе.

В сентябре 2024 года Кремлёв получил 50% девелоперского холдинга AVA Group. На тот момент компания входила в пятерку крупнейших застройщиков Краснодарского края и в двадцатку российских компаний по объемам текущего строительства. В то же время называть её крупнейшей строительной компанией России некорректно.

Напомним, что свадебные торжества Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон на Багамах оплатил их знакомый Умар Кремлев.

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