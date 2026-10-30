曾为小唐纳德·特朗普的婚礼庆典提供部分资金的俄罗斯商人乌马尔·克里姆列夫，获得了建筑行业的股份。

克雷姆廖夫担任国际拳击协会（IBA）主席，并与俄罗斯政府有联系。 据美国调查性媒体ProPublica报道，他支付了2026年5月在美国总统长子于巴哈马群岛举行的为期三天的婚礼庆典的部分费用。 具体包括租用私人岛屿和烟花表演等费用，总开支高达数十万美元。

小特朗普的妻子贝蒂娜随后证实，克里姆洛夫还向这对新人赠送了一份慷慨的婚礼礼物。美国总统儿子的发言人也将这位俄罗斯商人称为他的私人朋友。

此前，俄罗斯及国际媒体曾报道过克雷姆洛夫与俄罗斯总统安全局局长阿列克谢·鲁别日尼之间的联系。据《Proekt》杂志的调查显示，正是通过这些联系，克雷姆洛夫巩固了自己在俄罗斯博彩业中的地位。

2024年9月，克雷姆洛夫获得了房地产开发控股公司AVA Group 50%的股权。 当时，该公司跻身克拉斯诺达尔边疆区五大开发商之列，并在俄罗斯在建工程量排名前二十的企业中名列前茅。不过，将其称为俄罗斯最大的建筑公司并不准确。

需要指出的是，小唐纳德·特朗普与贝蒂娜·安德森在巴哈马举行的婚礼庆典费用，是由他们的熟人乌马尔·克雷姆廖夫支付的。

美国众议院已开始审查有关小唐纳德·特朗普婚礼资金来源的文件。

俄罗斯寡头克雷姆列夫证实，小特朗普已退还了这笔款项。

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