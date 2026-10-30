Rosyjski biznesmen Umar Kremłow, który sfinansował część uroczystości weselnych Donalda Trumpa juniora, nabył udziały w branży budowlanej.

Kremłow stoi na czele Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (IBA) i ma powiązania z rosyjskimi władzami. Według danych amerykańskiego serwisu śledczego ProPublica pokrył on część kosztów trzydniowych uroczystości weselnych starszego syna prezydenta USA na Bahamach w maju 2026 roku. Chodziło w szczególności o wynajem prywatnej wyspy oraz pokaz sztucznych ogni. Łączna kwota wydatków wyniosła setki tysięcy dolarów.

Żona Trumpa juniora, Bettina, potwierdziła później, że Kremłow podarował parze hojny prezent ślubny. Przedstawiciel syna prezydenta USA określił również rosyjskiego biznesmena jako swojego osobistego przyjaciela.

Związki Kremłowa z szefem Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Federacji Rosyjskiej Aleksiejem Rubieżnym były wcześniej opisywane przez rosyjskie i międzynarodowe media. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez serwis Proekt to właśnie dzięki tym kontaktom Kremłow umocnił swoją pozycję w rosyjskiej branży bukmacherskiej.

We wrześniu 2024 roku Kremłow przejął 50% udziałów w holdingu deweloperskim AVA Group. W tamtym czasie firma znajdowała się w pierwszej piątce największych deweloperów w obwodzie krasnodarskim oraz w pierwszej dwudziestce rosyjskich przedsiębiorstw pod względem skali bieżących inwestycji budowlanych. Jednocześnie nie jest właściwe nazywanie jej największą firmą budowlaną w Rosji.

Przypomnijmy, że uroczystości weselne Donalda Trumpa juniora i Bettiny Anderson na Bahamach opłacił ich znajomy, Umar Kremłow.

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych rozpoczęła weryfikację dokumentów dotyczących finansowania ślubu Donalda Trumpa juniora.

Rosyjski oligarcha Kremłow potwierdził zwrot środków przez Trumpa juniora.

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