W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że prezydent Donald Trump nie dopuści do przekształcenia konfliktu w Iranie w niekończącą się wojnę. Wyraził także przekonanie, że Trump osiągnie cele amerykańskiej administracji, podaje Anadolu Agency.

Oświadczenie Vance’a

W komentarzu dla Fox News Vance powiedział, że Stany Zjednoczone mają jeszcze do wykonania znaczną ilość pracy. Jednocześnie podkreślił, że Trump nie pozwoli, by ta wojna stała się długotrwała.

Wiceprezydent zaznaczył również, że krytyka nieudanych zagranicznych operacji wojskowych różni się od twierdzenia, iż Stany Zjednoczone nigdy nie mogą używać swoich sił zbrojnych. Według niego po osiągnięciu amerykańskich celów administracja skupi się na innych zadaniach.

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Negocjacje i Cieśnina Ormuz

Oświadczenie padło w kontekście napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według agencji konflikt rozpoczął się 28 lutego po amerykańskich i izraelskich uderzeniach na Iran, na które Teheran odpowiedział atakami na Izrael i amerykańskie pozycje w krajach arabskich.

W czerwcu Stany Zjednoczone i Iran podpisały porozumienie ramowe i rozpoczęły negocjacje. Później zostały one zerwane z powodu rozbieżności dotyczących swobody i bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz, ważnym szlaku transportu surowców energetycznych i towarów.

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