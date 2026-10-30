Federalna sędzia Sharon Gleason na Alasce nakazała Departamentowi Sprawiedliwości USA odpowiedzieć do godziny 13:00 czasu alaskańskiego w piątek na nowe wnioski o oddalenie pozwu dotyczącego certyfikacji wyborów do Senatu USA. Informuje o tym CNBC.

Pozew dotyczący certyfikacji

Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew do Sądu Okręgowego USA w Anchorage, dążąc do opóźnienia certyfikacji wyborów senatorskich na Alasce. Sędzia Gleason pozostawiła wnioski o oddalenie tego pozwu w przyspieszonym harmonogramie rozpatrzenia.

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Nowe wnioski złożono kilka godzin po tym, jak Departament Sprawiedliwości w czwartek zmienił pozew. Sędzia wyznaczyła resortowi termin na złożenie odpowiedzi na te wnioski.

Kandydaci na miejsce w Senacie

O miejsce senatora USA z Alaski ubiegają się urzędujący republikański senator Dan Sullivan i była demokratyczna członkini Izby Reprezentantów USA Mary Peltola. Według CNBC wynik wyborów może przesądzić o tym, czy Republikanie zachowają większość w Senacie USA, czy kontrola nad izbą przejdzie do Demokratów.

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