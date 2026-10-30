W Stanach Zjednoczonych 47 922 669 wyborców zagłosowało przedterminowo przed wyborami środka kadencji, które odbędą się w przyszłym tygodniu. To nowy rekord w wyborach środka kadencji: poprzedni wynosił 45,9 mln głosów oddanych przed dniem wyborów w 2022 roku, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Election Lab Uniwersytetu Florydy.

Aktywność w stanach z konkurencyjnymi wyścigami

Wzrost liczby głosów oddanych przedterminowo jest szczególnie widoczny w stanach, w których trwa zacięta walka o miejsca w Senacie. Wyniki tych wyścigów mogą zdecydować o tym, która partia będzie kontrolować wyższą izbę Kongresu przez ostatnie dwa lata prezydentury Donalda Trumpa.

W Teksasie do środy przedterminowo zagłosowało ponad sześć milionów osób. Frekwencja w lokalach wyborczych była o około 50% wyższa niż na analogicznym etapie w 2022 roku. W Karolinie Północnej liczba głosów oddanych przedterminowo wzrosła o niemal 37% w porównaniu z wynikiem sprzed czterech lat. Karolina Południowa już w poniedziałek przekroczyła łączną liczbę głosów przedterminowych z 2022 roku, chociaż do zakończenia takiego głosowania pozostawało jeszcze pięć dni.

W Kansas liczba kart do głosowania oddanych z wyprzedzeniem w ubiegłym tygodniu była o około dwie trzecie wyższa niż w 2022 roku. Tam republikański senator Roger Marshall prowadzi trudną kampanię o reelekcję. W Georgii osobiste głosowanie przedterminowe w czwartek przekroczyło rekord stanu dla wyborów środka kadencji.

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Rejestracja partyjna nie przesądza o wyniku

W stanach, w których odnotowuje się przynależność partyjną wyborców, zarejestrowani demokraci stanowili około 44% osób, które zagłosowały przedterminowo. Udział republikanów wyniósł 31%, a wyborców bez przynależności partyjnej lub przedstawicieli małych partii — 25%.

Dyrektor Election Lab, politolog Michael McDonald, zwrócił również uwagę na większą aktywność wyborczą czarnoskórych i latynoskich wyborców w stanach, w których dostępne są odpowiednie dane. Szczególnie wysoką frekwencję odnotowano w społecznościach z przewagą ludności latynoskiej wzdłuż granicy Teksasu z Meksykiem. W Georgii kobiety oddały 56% kart do głosowania złożonych do czwartku, a mężczyźni — 44%.

Jednocześnie eksperci ostrzegają, że rejestracja partyjna nie wskazuje, na których kandydatów głosowali wyborcy. Ponadto dziesiątki milionów Amerykanów wciąż mogą zagłosować w dniu wyborów, gdy republikanie zazwyczaj wykazują większą aktywność. Wzrost głosowania przedterminowego nie musi też oznaczać wyższej ogólnej frekwencji, ponieważ część osób mogła po prostu zagłosować wcześniej niż w poprzednich latach.

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