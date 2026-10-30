在将于下周举行的中期选举前，美国已有47,922,669名选民提前投票。这创下了中期选举的新纪录：此前的纪录是2022年选举日前投出的4590万张选票，Asharq Al-Awsat报道称，数据援引自佛罗里达大学选举实验室（Election Lab）。

竞争激烈州的投票活跃度

提前投票的增长在争夺参议院席位激烈的州尤为明显。这些选战的结果可能决定在唐纳德·特朗普总统任期最后两年中，哪个政党将控制国会参议院。

截至周三，得克萨斯州已有超过600万人提前投票。投票站的投票率比2022年同期高出约50%。在北卡罗来纳州，提前投票数量较四年前的水平增长近37%。南卡罗来纳州在周一就已超过2022年提前投票总数，尽管距离提前投票结束还有五天。

在堪萨斯州，上周提前提交的选票数量比2022年水平高出约三分之二。该州共和党参议员罗杰·马歇尔正进行一场艰难的连任竞选。在佐治亚州，周四的提前现场投票超过了该州中期选举纪录。

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党派登记并不决定结果

在记录选民党派归属的州，已登记的民主党人约占提前投票者的44%。共和党人占31%，无党派归属选民或小党派人士占25%。

选举实验室负责人、政治学家迈克尔·麦克唐纳还指出，在有相关数据的州，黑人和拉丁裔选民的投票更为积极。他称，得克萨斯州与墨西哥边境沿线以拉丁裔人口为主的社区投票率尤其高。在佐治亚州，截至周四提交的选票中，女性投出56%，男性投出44%。

与此同时，专家警告称，党派登记并不表明选民投票支持了哪些候选人。此外，数千万美国人仍可能在选举日投票，而共和党人通常在当天表现出更高的投票积极性。提前投票增加也不一定意味着总体投票率上升，因为一些人可能只是比往年更早投票。

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