В США досрочно проголосовали 47 922 669 избирателей в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе. Это новый рекорд для промежуточных выборов: предыдущий составлял 45,9 млн голосов, поданных до дня голосования в 2022 году, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Election Lab Университета Флориды.

Активность в штатах с конкурентными гонками

Рост досрочного голосования особенно заметен в штатах, где идет ожесточенная борьба за места в Сенате. Результаты этих гонок могут определить, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса в течение последних двух лет президентского срока Дональда Трампа.

В Техасе к среде досрочно проголосовали более шести миллионов человек. Явка на избирательных участках была примерно на 50% выше, чем на аналогичном этапе в 2022 году. В Северной Каролине число досрочных голосов выросло почти на 37% по сравнению с показателем четырехлетней давности. Южная Каролина уже в понедельник превысила общее количество досрочных голосов 2022 года, хотя до завершения такого голосования оставалось еще пять дней.

В Канзасе число бюллетеней, поданных досрочно, на прошлой неделе примерно на две трети превышало уровень 2022 года. Там сенатор-республиканец Роджер Маршалл ведет сложную кампанию за переизбрание. В Джорджии досрочное очное голосование в четверг превысило рекорд штата для промежуточных выборов.

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Партийная регистрация не определяет результат

В штатах, где фиксируют партийную принадлежность избирателей, зарегистрированные демократы составляли около 44% тех, кто проголосовал досрочно. Доля республиканцев достигла 31%, а избирателей без партийной принадлежности или представителей малых партий — 25%.

Руководитель Election Lab, политолог Майкл Макдональд, также обратил внимание на более активное голосование темнокожих и латиноамериканских избирателей в штатах, где доступны соответствующие данные. Особенно высокой он назвал явку в общинах с преимущественно латиноамериканским населением вдоль границы Техаса с Мексикой. В Джорджии женщины подали 56% бюллетеней, отданных к четвергу, мужчины — 44%.

В то же время эксперты предостерегают, что партийная регистрация не свидетельствует о том, за каких кандидатов проголосовали избиратели. Кроме того, десятки миллионов американцев еще могут проголосовать в день выборов, когда республиканцы обычно демонстрируют более высокую активность. Рост досрочного голосования также не обязательно означает повышение общей явки, поскольку часть людей могла лишь проголосовать раньше, чем в предыдущие годы.

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