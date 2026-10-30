Organizatorzy spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w amerykańskiej Atlancie odwołali wspólną sesję zdjęciową z powodu odmowy przedstawicieli kilku państw, by pozować razem z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Wśród osób, które sprzeciwiły się wspólnemu zdjęciu, znalazł się minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadeful. Stwierdził on, że z Rosją nie mogą istnieć zwykłe stosunki biznesowe.

„Musimy omawiać spory przy stole negocjacyjnym, dlatego to spotkanie jest ważne. Musimy jednak również unikać mylnych sygnałów wizualnych” – podkreślił Wadeful.

Jak zauważa wydawnictwo, wspólne zdjęcie jest tradycyjnym elementem takich spotkań i symbolizuje jedność uczestników. Jego odwołanie stało się kolejnym dowodem rozbieżności między USA a europejskimi sojusznikami w kwestii podejścia do Rosji oraz zakończenia wojny na Ukrainie.

Źródło: Bloomberg

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadeful w Atlancie w USA oświadczył, że europejscy przedstawiciele nie pojawią się na wspólnym zdjęciu z szefem MSZ Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Siergiejem Ławrowem podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20.

Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanár przybył 26 października do Moskwy, aby wziąć udział w posiedzeniu rosyjsko-słowackiej komisji międzyrządowej. Podczas wizyty spotkał się również z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul po spotkaniu z Siergiejem Ławrowem oświadczył, że nie dostrzegł ze strony rosyjskiej gotowości do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakończenia wojny. Rozmowa odbyła się 26 września w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i była pierwszym osobistym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Rosji od początku pełnej inwazji Rosji w 2022 roku.

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