在美国亚特兰大举行的G20外长会议的组织者取消了集体合影，原因是多个国家的代表拒绝与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫一同入镜。

德国外交部长约翰内斯·瓦德富尔是反对集体合影的人士之一。他表示，与俄罗斯之间不可能存在正常的业务关系。

“我们需要在谈判桌上讨论分歧，因此这次会议很重要。但我们也必须避免发出错误的视觉信号，”瓦德富尔强调道。

该媒体指出，合影是此类会议的传统环节，象征着与会者的团结。取消合影再次凸显了美国与欧洲盟友在对待俄罗斯及结束乌克兰战争问题上的分歧。

来源：彭博社

德国外交部长约翰内斯·瓦德富尔在美国亚特兰大表示，欧洲代表不会在G20外长会议期间与侵略国——俄罗斯联邦的外长 ——谢尔盖·拉夫罗夫——合影。

斯洛伐克外交部长尤拉伊·布拉纳尔于10月26日抵达莫斯科，参加俄斯政府间委员会会议。访问期间，他还与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫举行了会晤。

德国外交部长约翰内斯·瓦德富尔在与谢尔盖·拉夫罗夫会晤后表示，他未看到俄方有开始就结束战争进行谈判的意愿。 此次会谈于9月26日在纽约联合国大会期间举行，这是自2022年俄罗斯发动全面入侵以来，德俄两国外长首次面对面会晤。

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