W Słowacji, według stanu na 30 października, wznowiono dochodzenie karne w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 oraz sprzętu wojskowego służącego do obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej sprawę zamknięto z powodu braku przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa. Śledztwo dotyczy przekazania Ukrainie wyrzutni i stacji radarowej kompleksu rakietowego „Kub”.

Poinformował o tym prokurator generalny Słowacji Maroš Žilinka.

Według Żilinki sprawdził on zgodność z prawem działań prokuratorów i śledczego, którzy podjęli decyzję o umorzeniu postępowania karnego.

Śledztwo dotyczyło ewentualnego naruszenia obowiązków podczas zarządzania cudzym mieniem oraz nadużycia uprawnień urzędnika państwowego.

„Po zapoznaniu się z aktami sprawy doszedłem do wniosku, że decyzja o umorzeniu postępowania karnego została podjęta przedwcześnie” – oświadczył prokurator generalny.

Wyjaśnił, że podczas wstępnego śledztwa nie ustalono wszystkich okoliczności niezbędnych do podjęcia uzasadnionej decyzji.

Žilinka polecił prokuratorce regionalnej w Trenczynie zapewnienie wznowienia postępowania karnego oraz przeprowadzenie dodatkowego śledztwa zgodnie z przepisami prawa.

Źródło: Maroš Žilinka

Wcześniej na Słowacji potwierdzono zgodność z prawem przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29.

Przypomnijmy, że Słowacja i Węgry nie sfinansują dodatkowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 mld euro.

Ponadto na Słowacji podjęto próbę podpalenia fabryki ukraińskiego producenta dronów.

Czytaj nas na