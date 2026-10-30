Na Słowacji wznowiono śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 oraz systemów obrony powietrznej
W Słowacji, według stanu na 30 października, wznowiono dochodzenie karne w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 oraz sprzętu wojskowego służącego do obrony przeciwlotniczej.
Wcześniej sprawę zamknięto z powodu braku przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa. Śledztwo dotyczy przekazania Ukrainie wyrzutni i stacji radarowej kompleksu rakietowego „Kub”.
Poinformował o tym prokurator generalny Słowacji Maroš Žilinka.
Według Żilinki sprawdził on zgodność z prawem działań prokuratorów i śledczego, którzy podjęli decyzję o umorzeniu postępowania karnego.
Śledztwo dotyczyło ewentualnego naruszenia obowiązków podczas zarządzania cudzym mieniem oraz nadużycia uprawnień urzędnika państwowego.
„Po zapoznaniu się z aktami sprawy doszedłem do wniosku, że decyzja o umorzeniu postępowania karnego została podjęta przedwcześnie” – oświadczył prokurator generalny.
Wyjaśnił, że podczas wstępnego śledztwa nie ustalono wszystkich okoliczności niezbędnych do podjęcia uzasadnionej decyzji.
Žilinka polecił prokuratorce regionalnej w Trenczynie zapewnienie wznowienia postępowania karnego oraz przeprowadzenie dodatkowego śledztwa zgodnie z przepisami prawa.
Źródło: Maroš Žilinka
Wcześniej na Słowacji potwierdzono zgodność z prawem przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29.
Przypomnijmy, że Słowacja i Węgry nie sfinansują dodatkowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 mld euro.
Ponadto na Słowacji podjęto próbę podpalenia fabryki ukraińskiego producenta dronów.