Policja w Londynie ostrzegła przed możliwymi aresztowaniami uczestników planowanej akcji przy ambasadzie USA w Battersea. Demonstranci zamierzają wyrazić poparcie dla propalestyńskiej grupy Palestine Action, zakazanej w Wielkiej Brytanii. Jak podaje Jerusalem Post, sobotnią akcję organizuje Defend Our Juries, która spodziewa się udziału setek osób.

Ostrzeżenie policji

Dowódca operacji policyjnej Adam Slonecki oświadczył, że wspieranie zakazanej organizacji jest nielegalne. Podkreślił, że zatrzymane mogą zostać nie tylko osoby z transparentami, lecz także ci, którzy pomagają organizować wydarzenie, wydają instrukcje lub zapewniają jego logistykę. Tacy uczestnicy mogą usłyszeć zarzuty na podstawie ustawy o terroryzmie.

Policja oświadczyła, że jej działania nie mają na celu zakazania wyrażania poglądów, lecz będą dotyczyć przypadków, w których wyrażenie stanowiska wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Slonecki zaapelował do potencjalnych uczestników o ponowne rozważenie decyzji o udziale w wydarzeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany organizatorów

Defend Our Juries oświadczyła, że nie zrezygnuje z protestu, i wezwała uczestników do przyniesienia transparentów popierających Palestine Action. Według organizatorów od lipca 2025 roku w Wielkiej Brytanii zatrzymano ponad 3850 osób za protesty przeciwko zakazowi działalności organizacji.

Równoległa akcja jest planowana przy amerykańskim konsulacie w Edynburgu w Szkocji. Protesty mają odbyć się kilka dni przed rozprawami w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii 4 i 5 listopada w sprawie zakazu Palestine Action. Organizatorzy domagają się jego uchylenia, twierdząc, że nieproporcjonalnie ogranicza on wolność słowa i prawo do protestu.

Palestine Action, założona w 2020 roku, stała się znana z akcji przeciwko firmom zbrojeniowym powiązanym z Izraelem, przede wszystkim Elbit Systems. Według publikacji organizację wpisano w czerwcu 2025 roku na listę zakazanych w Wielkiej Brytanii zgodnie z ustawą o terroryzmie.

Czytaj nas na