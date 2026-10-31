Полиция Лондона предупредила о возможных арестах участников запланированной акции у посольства США в районе Баттерси. Демонстранты намерены выразить поддержку пропалестинской группе Palestine Action, запрещенной в Великобритании. Как сообщает Jerusalem Post, субботнюю акцию организует Defend Our Juries, которая ожидает участия сотен людей.

Предупреждение полиции

Руководитель полицейской операции Адам Слонецкий заявил, что поддержка запрещенной организации является незаконной. Он подчеркнул, что задержать могут не только людей с плакатами, но и тех, кто помогает организовывать мероприятие, дает указания или обеспечивает его логистику. Таким участникам могут предъявить обвинения по Закону о терроризме.

Полиция заявила, что ее действия не направлены на запрет выражения взглядов, но будут касаться случаев, когда выражение позиции предполагает совершение правонарушения. Слонецкий призвал потенциальных участников пересмотреть решение о посещении мероприятия.

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Планы организаторов

Defend Our Juries заявила, что не откажется от протеста, и призвала участников принести плакаты в поддержку Palestine Action. По утверждению организаторов, с июля 2025 года в Великобритании за протесты против запрета организации были задержаны более 3850 человек.

Параллельная акция запланирована у американского консульства в Эдинбурге, Шотландия. Протесты должны пройти за несколько дней до слушаний в Верховном суде Великобритании 4 и 5 ноября по вопросу запрета Palestine Action. Организаторы добиваются его отмены, утверждая, что он непропорционально ограничивает свободу слова и право на протест.

Palestine Action, основанная в 2020 году, стала известна акциями против оборонных компаний, связанных с Израилем, прежде всего Elbit Systems. По данным издания, в июне 2025 года организацию внесли в перечень запрещенных в Великобритании в соответствии с Законом о терроризме.

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