Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США предложили сделать Польшу постоянным членом G20. Он сказал об этом 31 октября во время пресс-конференции на полях встречи глав МИД стран G20 в Атланте, США. Как сообщает Anadolu Agency, польский дипломат также лоббирует поддержку этой инициативы другими государствами.

Участие Польши в G20

Сикорский поблагодарил Соединенные Штаты за приглашение Польши к участию в мероприятиях G20 во время американского председательства. В этом году Польша участвует в деятельности группы как полноправный участник по приглашению США и стремится получить постоянное членство.

По словам министра, Великобритания, которая будет председательствовать в G20 в следующем году, также пригласила премьер-министра Польши Дональда Туска на встречу в Манчестере.

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Переговоры с Вашингтоном и война в Украине

Во время встречи Сикорский обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио возможные совместные инициативы. Польский министр сказал, что стороны обменялись мнениями и идеями относительно совместных проектов на международной арене.

Говоря о войне в Украине, Сикорский призвал к прекращению огня в Черном море, чтобы обеспечить поставки зерна из Украины и Российской Федерации — государства-агрессора — в страны, которые в нем нуждаются, в частности в Египет. Он также подчеркнул необходимость защищать международные водные пути, включая Ормузский пролив.

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