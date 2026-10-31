Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Stany Zjednoczone zaproponowały uczynienie Polski stałym członkiem G20. Powiedział o tym 31 października podczas konferencji prasowej na marginesie spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie w USA. Jak informuje Anadolu Agency, polski dyplomata zabiega również o poparcie tej inicjatywy przez inne państwa.

Udział Polski w G20

Sikorski podziękował Stanom Zjednoczonym za zaproszenie Polski do udziału w wydarzeniach G20 podczas amerykańskiej prezydencji. W tym roku Polska uczestniczy w działalności grupy jako pełnoprawny uczestnik na zaproszenie USA i dąży do uzyskania stałego członkostwa.

Według ministra Wielka Brytania, która będzie przewodniczyć G20 w przyszłym roku, również zaprosiła premiera Polski Donalda Tuska na spotkanie w Manchesterze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowy z Waszyngtonem i wojna w Ukrainie

Podczas spotkania Sikorski omówił z sekretarzem stanu USA Marco Rubio możliwe wspólne inicjatywy. Polski minister powiedział, że strony wymieniły poglądy i pomysły dotyczące wspólnych projektów na arenie międzynarodowej.

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, Sikorski wezwał do zawieszenia broni na Morzu Czarnym, aby zapewnić dostawy zboża z Ukrainy i Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — do krajów, które go potrzebują, w tym do Egiptu. Podkreślił również potrzebę ochrony międzynarodowych szlaków wodnych, w tym Cieśniny Ormuz.

Czytaj nas na