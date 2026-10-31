伦敦警方警告称，在巴特西美国大使馆附近举行的一场计划中的集会上，参与者可能被逮捕。示威者打算表达对亲巴勒斯坦组织 Palestine Action 的支持，该组织在英国已被禁止。据《耶路撒冷邮报》报道，周六的活动由 Defend Our Juries 组织，预计将有数百人参加。

警方警告

警方行动指挥官亚当·斯洛内茨基表示，支持被禁组织是违法的。他强调，可能被拘留的不仅是持有标语牌的人，还包括帮助组织活动、发出指示或提供后勤保障的人。这些参与者可能根据《反恐法》面临指控。

警方表示，其行动并非旨在禁止表达观点，而是将针对表达立场涉及实施违法行为的情况。斯洛内茨基呼吁潜在参与者重新考虑参加该活动的决定。

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组织者的计划

Defend Our Juries 表示不会放弃抗议，并呼吁参与者携带支持 Palestine Action 的标语牌。组织者称，自2025年7月以来，英国已有超过3850人因抗议该组织被禁而被拘留。

苏格兰爱丁堡的美国领事馆附近还计划举行一场平行活动。这些抗议活动预计将在英国最高法院于11月4日和5日就禁止 Palestine Action 举行听证会的几天前进行。组织者要求撤销该禁令，称其不成比例地限制了言论自由和抗议权。

Palestine Action 成立于2020年，因针对与以色列有关联的国防企业、尤其是 Elbit Systems 的行动而闻名。据该报报道，该组织于2025年6月根据《反恐法》被列入英国被禁组织名单。

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