Federalna sędzia USA Ana Reyes wszczęła formalną kontrolę w sprawie tego, czy prawnicy rządowi ukryli informacje lub składali sądowi wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące planów przebudowy historycznego publicznego pola golfowego East Potomac Golf Links w Waszyngtonie. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Kontrola działań prawników

Reyes, sędzia Sądu Okręgowego USA w Waszyngtonie, oświadczyła, że wyznaczy specjalnego pełnomocnika do zbadania działań urzędników rządowych. Kontrola nie ma ustalić, czy prawnicy rządowi dopuścili się naruszeń. Jej celem jest wyjaśnienie, czy ich działania mogły naruszać obowiązki zawodowe lub etyczne.

Podczas rozprawy sędzia przez ponad dwie godziny zadawała pytania zastępcy prokuratora generalnego Stanleyowi Woodwardowi Jr., porównując jego wyjaśnienia z wpisami prezydenta Donalda Trumpa w Truth Social. Zapytała również, czy urzędnikowi Służby Parków Narodowych polecono nie uwzględniać pewnych szczegółów w oświadczeniu dla sądu.

Plany przebudowy pola

Na początku miesiąca Trump napisał w Truth Social, że pole ma zostać zamknięte na 15 miesięcy od 15 listopada z powodu szeroko zakrojonej przebudowy. Informował także, że zlecił architektowi pól golfowych Tomowi Fazio stworzenie na tym terenie „mistrzowskiego pola światowej klasy”.

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Jednocześnie przedstawiciele Departamentu Spraw Wewnętrznych, Departamentu Sprawiedliwości i Służby Parków Narodowych wcześniej nie byli w stanie potwierdzić sądowi istnienia ani skali takich planów. W środę Departament Sprawiedliwości poinformował sąd, że Służba Parków Narodowych przedłoży Narodowej Komisji Planowania Stolicy projekt opracowany przez Fazio.

Pozew dotyczący terenu parku

Wcześniej Reyes zobowiązała rząd do wcześniejszego informowania o istotnych pracach budowlanych na tym terenie. Po tym, jak na polu wycięto ponad 400 drzew, sędzia przedłużyła zakaz dalszych nieodwracalnych zmian na tym obszarze.

Pozew w lutym złożyła organizacja DC Preservation League. Twierdzi ona, że przebudowa może naruszać wymogi ochrony środowiska i zaszkodzić historycznie ważnej przestrzeni publicznej.

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