美国联邦法官安娜·雷耶斯已启动正式审查，以调查政府律师是否隐瞒信息，或就华盛顿历史悠久的公共高尔夫球场 East Potomac Golf Links 的改建计划向法院作出误导性陈述。据半岛电视台报道。

审查律师的行为

华盛顿美国联邦地区法院法官雷耶斯表示，她将任命一名特别专员审查政府官员的行为。这项审查并非为了确定政府律师是否存在违规行为，其目的是弄清他们的行为是否可能违反职业或道德义务。

在听证期间，法官用超过两小时询问助理司法部长斯坦利·伍德沃德二世，并将其解释与总统唐纳德·特朗普在 Truth Social 上发布的帖子进行比对。她还询问，是否有人指示国家公园管理局的一名官员不要在提交给法院的声明中写入某些细节。

球场改建计划

本月初，特朗普在 Truth Social 上写道，该球场计划从11月15日起关闭15个月，进行大规模改建。他还表示，自己已委托高尔夫球场建筑师汤姆·法齐奥在该地打造一座“世界级锦标赛球场”。

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与此同时，内政部、司法部和国家公园管理局的代表此前无法向法院确认此类计划是否存在或其规模。周三，司法部告知法院，国家公园管理局将向国家首都规划委员会提交一份由法齐奥设计的项目。

有关公园土地的诉讼

此前，雷耶斯要求政府提前通知该地点的重大建设工程。在球场上超过400棵树被砍伐后，法官延长了禁止对该区域作出进一步不可逆改变的禁令。

该诉讼由 DC Preservation League 于2月提起。该组织称，改建可能违反环境保护要求，并损害具有历史重要性的公共空间。

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