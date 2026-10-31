Суддя США відкрила перевірку дій юристів адміністрації Трампа — Al Jazeera

Федеральна суддя США Ана Реєс відкрила формальну перевірку щодо того, чи приховали юристі уряду інформацію або робили оманливі заяви суду про плани реконструкції історичного громадського поля для гольфу East Potomac Golf Links у Вашингтоні. Про це повідомляє Al Jazeera.

Перевірка дій юристів

Реєс, суддя Окружного суду США у Вашингтоні, заявила, що призначить спеціального майстра для вивчення дій урядовців. Перевірка не має встановити, чи вчинили урядові юристи порушення. Її метою є з’ясування, чи могли їхні дії порушувати професійні або етичні обов’язки.

Під час слухання суддя понад дві години ставила запитання помічнику генерального прокурора Стенлі Вудворду-молодшому, зіставляючи його пояснення з дописами президента Дональда Трампа у Truth Social. Також вона запитала, чи доручали посадовцю Служби національних парків не вказувати певні деталі у судовій декларації.

Плани реконструкції поля

На початку місяця Трамп написав у Truth Social, що поле планують закрити на 15 місяців із 15 листопада для масштабної реконструкції. Він також повідомляв, що доручив архітектору гольф-полів Тому Фаціо створити на території «чемпіонське поле світового класу».

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Водночас представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та Служби національних парків раніше не могли підтвердити суду існування або масштаби таких планів. У середу Мін’юст повідомив суд, що Служба національних парків подасть до Національної комісії з планування столиці проєкт, розроблений Фаціо.

Позов щодо території парку

Раніше Реєс зобов’язала уряд завчасно повідомляти про суттєві будівельні роботи на ділянці. Після того як на полі знесли понад 400 дерев, суддя продовжила заборону на подальші незворотні зміни на території.

Позов у лютому подала організація DC Preservation League. Вона стверджує, що реконструкція може порушити природоохоронні вимоги та зашкодити історично важливому громадському простору.

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