Федеральный судья США Ана Рейес начала формальную проверку того, скрывали ли правительственные юристы информацию или делали ли они вводящие суд в заблуждение заявления о планах реконструкции исторического общественного поля для гольфа East Potomac Golf Links в Вашингтоне. Об этом сообщает Al Jazeera.

Проверка действий юристов

Рейес, судья Окружного суда США в Вашингтоне, заявила, что назначит специального мастера для изучения действий правительственных чиновников. Проверка не должна установить, совершили ли правительственные юристы нарушения. Ее цель — выяснить, могли ли их действия нарушать профессиональные или этические обязанности.

Во время слушания судья более двух часов задавала вопросы помощнику генерального прокурора Стэнли Вудворду-младшему, сопоставляя его объяснения с публикациями президента Дональда Трампа в Truth Social. Она также спросила, поручали ли сотруднику Службы национальных парков не указывать определенные детали в судебной декларации.

Планы реконструкции поля

В начале месяца Трамп написал в Truth Social, что поле планируют закрыть на 15 месяцев с 15 ноября для масштабной реконструкции. Он также сообщал, что поручил архитектору полей для гольфа Тому Фацио создать на территории «чемпионское поле мирового класса».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Службы национальных парков ранее не могли подтвердить суду существование или масштабы таких планов. В среду Минюст сообщил суду, что Служба национальных парков представит Национальной комиссии по планированию столицы проект, разработанный Фацио.

Иск по поводу территории парка

Ранее Рейес обязала правительство заблаговременно уведомлять о существенных строительных работах на участке. После того как на поле снесли более 400 деревьев, судья продлила запрет на дальнейшие необратимые изменения на территории.

Иск в феврале подала организация DC Preservation League. Она утверждает, что реконструкция может нарушить природоохранные требования и нанести ущерб исторически важному общественному пространству.

Читай нас в