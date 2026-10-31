74-letni emerytowany nauczyciel ze stanu Michigan Stephen Hubbard, który 21 października został uwolniony z więzienia w Rosji, państwie-agresorze, oświadczył, że do końca nie wierzył w swoje uwolnienie. Opowiedział o tym podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, jak podaje The Guardian.

Uwierzył dopiero w drodze

Według Hubbarda wcześniej wielokrotnie słyszał, że może zostać uwolniony, lecz nie ufał tym słowom. Zaczął wierzyć w realność uwolnienia, gdy dano mu nowe ubrania i poprowadzono go do wyjścia z więzienia.

„Dopiero gdy zaczęli dawać mi nowe ubrania i poprowadzili mnie do wyjścia z więzienia, wyszedłem, zobaczyłem samochód, a towarzyszyło mi dwóch Rosjan, wtedy uwierzyłem, wreszcie uwierzyłem, w drodze z Moskwy do Petersburga: naprawdę gdzieś jadę” — powiedział.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rosyjskie oskarżenia

Hubbard spędził za kratami ponad cztery lata. Rosja oskarżyła go o to, że walczył w Ukrainie jako najemnik. Jego zespół prawny zaprzeczał tym oskarżeniom i oświadczył, że nie brał udziału w działalności wojskowej.

Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku. Trump wcześniej oświadczył, że prosił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina o uwolnienie Hubbarda. Według prezydenta USA Waszyngton nie musiał nikogo uwalniać w zamian za niego. Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump powiedział, że chciał powrotu Hubbarda.

Czytaj nas na