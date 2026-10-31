74-летний учитель-пенсионер из штата Мичиган Стивен Хаббард, которого 21 октября освободили из тюрьмы в России, государстве-агрессоре, заявил, что до последнего не верил в своё освобождение. Об этом он рассказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает The Guardian.

Поверил лишь в дороге

По словам Хаббарда, ранее он неоднократно слышал, что его могут освободить, однако не доверял этим словам. Он начал верить в реальность освобождения, когда ему дали новую одежду и повели к выходу из тюрьмы.

«Только когда мне начали давать новую одежду и повели к выходу из тюрьмы, я вышел, увидел автомобиль, а меня сопровождали двое россиян, тогда я поверил, наконец поверил, по дороге из Москвы в Санкт-Петербург: я действительно куда-то еду», — сказал он.

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Российские обвинения

Хаббард провёл за решёткой более четырёх лет. Россия обвинила его в том, что он воевал в Украине как наёмник. Его юридическая команда отрицала эти обвинения и заявляла, что он не участвовал в военной деятельности.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Трамп ранее заявлял, что просил российского лидера Владимира Путина освободить Хаббарда. По словам президента США, Вашингтону не пришлось никого освобождать в обмен на него. Во время встречи в Овальном кабинете Трамп сказал, что хотел возвращения Хаббарда.

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