В России ограничили продажу бензина, на АЗС привлекли Росгвардию

В нескольких регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. На отдельных заправках действуют лимиты на количество топлива для одного автомобиля, а в Нижегородской области за соблюдением правил следят Росгвардия и полиция.

Ограничения ввели на фоне проблем с поставками топлива. В частности, лимиты на продажу бензина установила сеть АЗС «Роснефть». По информации Министерства экономического развития Забайкальского края, опубликованной в соцсети Max, на заправках «Роснефти» водителям разрешают приобретать до 30 литров бензина в городах. На трассах лимит выше — до 50 литров на один автомобиль.

Подобные ограничения действуют и в других частях России. Например, в Карелии местные власти сообщали о лимитах на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, там запретили отпускать топливо в канистры.

В Нижегородской области за соблюдением порядка следят силовики

Отдельные правила ввели в Нижегородской области. Там установили лимит в 40 литров бензина на один автомобиль. Также запретили продавать топливо в канистры. Кроме того, на заправках вблизи границ области ограничили продажу топлива автомобилям, зарегистрированным в других регионах России.

К дежурствам на АЗС привлекли представителей Росгвардии и полиции, а также волонтеров. Они должны следить за соблюдением установленных ограничений и контролировать ситуацию на заправках.

На фоне ограничений дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Тем временем в ночь на 9 ноября беспилотники атаковали промышленную зону города Кириши в Ленинградской области. Там расположен Киришский нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по промышленной зоне. В то же время OSINT-аналитики проекта ASTRA, проанализировав видеозаписи, сообщили о пожаре на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Киришский НПЗ принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Его мощность оценивается примерно в 20–21 млн тонн нефти в год. Это одно из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, ограничения на продажу топлива в ряде регионов РФ совпали по времени с атакой на один из крупных российских НПЗ. В то же время предоставленные данные не подтверждают, что именно удар по заводу стал причиной введения лимитов на заправках. О ситуации сообщают российские СМИ.

Власти Нижегородской области России ввели строгие ограничения на продажу бензина после успешной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Местные автозаправочные станции установили лимит до 40 литров топлива на один автомобиль с полным запретом на отпуск бензина в канистры.

После украинских ударов была остановлена работа двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

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