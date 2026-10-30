В Словакии возобновили расследование по факту передачи Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО

В Словакии по состоянию на 30 октября возобновили уголовное расследование в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и военного оборудования для противовоздушной обороны.

Ранее дело было закрыто из-за отсутствия признаков уголовного правонарушения. Расследование касается передачи Украине пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса «Куб».

Об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка.

По словам Жилинки, он проверил законность действий прокуроров и следователя, которые приняли решение о закрытии уголовного производства.

Расследование касалось возможного нарушения обязанностей при управлении чужим имуществом и злоупотребления полномочиями государственного служащего.

«После проверки дела я пришел к выводу, что решение о прекращении уголовного преследования было принято преждевременно», — заявил генпрокурор.

Он пояснил, что в ходе предварительного расследования не были установлены все обстоятельства, необходимые для принятия обоснованного решения.

Жилинка поручил региональному прокурору в Тренчине обеспечить возобновление уголовного производства и проведение дополнительного расследования в соответствии с законодательством.

Источник: Maroš Žilinka

Ранее в Словакии подтвердили законность передачи Украине истребителей МиГ-29.

Напомним, Словакия и Венгрия не будут финансировать дополнительную помощь Украине в размере 70 млрд евро.

Также в Словакии пытались поджечь завод украинского производителя дронов.

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