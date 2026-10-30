Судья на Аляске обязала Минюст США ответить до 13:00 — CNBC

Федеральный судья Шэрон Глисон на Аляске обязала Министерство юстиции США до 13:00 по аляскинскому времени в пятницу ответить на новые ходатайства об отклонении иска относительно сертификации выборов в Сенат США. Об этом сообщает CNBC.

Иск о сертификации

Министерство юстиции США подало иск в Окружной суд США в Анкоридже, стремясь отложить сертификацию сенатских выборов в штате Аляска. Судья Глисон оставила ходатайства об отклонении этого иска в ускоренном графике рассмотрения.

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Новые ходатайства подали через несколько часов после того, как Министерство юстиции в четверг внесло изменения в исковое заявление. Судья установила ведомству срок для подачи ответа на эти ходатайства.

Кандидаты на место в Сенате

На место сенатора США от Аляски претендуют действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан и бывшая член Палаты представителей США от Демократической партии Мэри Пелтола. По данным CNBC, результат выборов может определить, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате США или контроль над палатой перейдет к демократам.

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