Binance начала возмещать клиентам убытки после хакерской атаки на сумму 6,3 млрд долларов

Криптовалютная биржа Binance приступила к возврату активов пользователям, пострадавшим в результате масштабной хакерской атаки.

Компания пообещала покрыть подтвержденные убытки за счет собственных средств.

«Binance начала процесс возврата пострадавшим пользователям их активов», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что зарезервировали более 6,34 млрд долларов для компенсации убытков. Из этой суммы 5 млрд долларов уже хранятся в тех же токенах, которые пострадали в результате атаки. Остальные активы Binance планирует приобрести через биржевые и внебиржевые каналы.

Также компания сообщила, что с помощью партнеров удалось заморозить активы на 3 млрд долларов. В настоящее время продолжается сотрудничество с правоохранительными органами и блокчейн-аналитиками для их возврата.

В Binance предупредили, что выплаты компенсаций могут занять некоторое время из-за низкой ликвидности отдельных токенов и особенностей внебиржевых расчетов.

Источник: Binance в соцсети X

Хакеры похитили с криптовалютной биржи Binance цифровые активы на сумму $6,3 млрд, что стало крупнейшим криптовалютным ограблением в мире.

Криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по пополнению и выводу средств в связи с расследованием возможного инцидента безопасности. Компания заявила, что проводит проверки и работает над решением проблемы.

Tether и Circle заморозили более $2,38 млрд в стейблкоинах после того, как криптовалютная биржа Binance сообщила о расследовании возможной проблемы безопасности.

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