Giełda kryptowalut Binance rozpoczęła zwrot aktywów użytkownikom, którzy ponieśli straty w wyniku zakrojonego na szeroką skalę ataku hakerskiego.

Firma obiecała pokryć potwierdzone straty ze środków własnych.

„Binance rozpoczęła proces zwrotu aktywów poszkodowanym użytkownikom” – czytamy w komunikacie.

Firma oświadczyła, że zarezerwowała ponad 6,34 mld dolarów na pokrycie strat. Z tej kwoty 5 mld dolarów jest już przechowywane w postaci tych samych tokenów, które ucierpiały w wyniku ataku. Pozostałe aktywa Binance planuje nabyć za pośrednictwem kanałów giełdowych i pozagiełdowych.

Firma poinformowała również, że przy pomocy partnerów udało się zamrozić aktywa o wartości 3 mld dolarów. Obecnie trwa współpraca z organami ścigania i analitykami blockchain w celu ich odzyskania.

W Binance ostrzegli, że wypłata odszkodowań może potrwać pewien czas ze względu na niską płynność niektórych tokenów oraz specyfikę rozliczeń pozagiełdowych.

Źródło: Binance w serwisie społecznościowym X

Hakerzy wykradli z giełdy kryptowalut Binance aktywa cyfrowe o wartości 6,3 mld dolarów, co stanowi największy napad na kryptowaluty na świecie.

Giełda kryptowalut Binance tymczasowo wstrzymała wszystkie operacje wpłat i wypłat środków w związku z dochodzeniem w sprawie potencjalnego incydentu bezpieczeństwa. Firma oświadczyła, że przeprowadza kontrole i pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Tether i Circle zamroziły ponad 2,38 mld dolarów w stablecoinach po tym, jak giełda kryptowalutowa Binance poinformowała o dochodzeniu w sprawie potencjalnego problemu z bezpieczeństwem.

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