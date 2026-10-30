Lider polskiej Konfederacji Sławomir Mentzen wezwał prezydenta Polski Karola Nawrockiego do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w nocy z piątku na sobotę. Apel polityka był reakcją na wydarzenia w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

Apel o posiedzenie

We wpisie w serwisie społecznościowym X Mentzen zwrócił się do Nawrockiego z prośbą o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze w nocy. Stwierdził, że sytuacja, jego zdaniem, nie jest już kryzysem konstytucyjnym, a Polska znajduje się na progu zamachu stanu. Informuje o tym Interia.

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Protest przy trybunale

Przy Trybunale Konstytucyjnym zebrali się protestujący, którzy sprzeciwiają się zmianom w kierownictwie instytucji. Na miejscu są również policjanci. Źródło nie podaje szczegółów dotyczących samych zmian kadrowych w trybunale ani nie informuje o możliwej reakcji prezydenta na apel Mentzena.

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