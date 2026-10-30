Лидер польской «Конфедерации» Славомир Менцен призвал президента Польши Кароля Навроцкого созвать Совет национальной безопасности в ночь с пятницы на субботу. Это обращение политика стало реакцией на события в Конституционном трибунале Польши.

Призыв к заседанию

В публикации в социальной сети X Менцен обратился к Навроцкому с просьбой созвать Совет национальной безопасности еще ночью. Он заявил, что ситуация, по его мнению, уже не является конституционным кризисом, а Польша находится на пороге государственного переворота. Об этом сообщает Interia.

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Протест у трибунала

У Конституционного трибунала собрались протестующие, выступающие против изменений в руководстве учреждения. На месте также находятся полицейские. Источник не приводит подробностей о самих кадровых изменениях в трибунале и не сообщает о возможной реакции президента на призыв Менцена.

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