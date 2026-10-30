Szwedzki naukowiec z Uniwersytetu w Lund Andreas Malm oświadczył, że Wielka Brytania zakazała mu wjazdu do kraju. Miał wystąpić na wydarzeniu w przyszłą środę wraz ze współzałożycielką Palestine Action Hudą Ammori, informuje Jerusalem Post.

Komunikat brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Według Malma brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało go, że jego obecność w kraju „nie sprzyja dobru publicznemu”. Nie otrzymał dodatkowych wyjaśnień. Resort nie komentował indywidualnych spraw.

Malm przypuszcza, że zakaz może być związany z jego udziałem w wydarzeniu organizowanym przez socjalistyczny magazyn. Naukowiec planował tam mówić o wojnie w Iranie. Oświadczył, że publicznie nie popierał, nie promował ani nie finansował Palestine Action.

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Wcześniejsze wypowiedzi i sprawa Palestine Action

Zapytany przez BBC, czy decyzja mogła być związana z jego wcześniejszymi wypowiedziami, w których nazwał atak Hamasu na Izrael z 7 października aktem wyzwolenia, Malm odpowiedział, że jest to możliwe.

Malm jest znany z książki „Jak wysadzić rurociąg”, w której argumentuje za koniecznością radykalnych działań, aby zakończyć wydobycie paliw kopalnych. Powiedział również, że od lat przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii w celach naukowych, do badań archiwalnych i udziału w konferencjach, a obecna podróż miała ten sam cel.

Palestine Action jest zakazana w Wielkiej Brytanii jako organizacja terrorystyczna. W przyszłym tygodniu Wysoki Trybunał kraju ma rozpatrzyć apelację w sprawie tej decyzji; popieranie grupy jest przestępstwem.

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