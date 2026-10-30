Шведский учёный Лундского университета Андреас Мальм заявил, что Великобритания запретила ему въезд в страну. Он должен был выступить на мероприятии в следующую среду вместе с соосновательницей Palestine Action Худой Аммори, сообщает Jerusalem Post.

Сообщение от МВД Британии

По словам Мальма, Министерство внутренних дел Великобритании сообщило ему, что его присутствие в стране «не способствует общественному благу». Дополнительных объяснений он не получил. Ведомство не комментировало индивидуальные дела.

Мальм предположил, что запрет может быть связан с его участием в мероприятии, организованном социалистическим журналом. На нём учёный планировал говорить о войне в Иране. Он заявил, что публично не поддерживал, не продвигал и не финансировал Palestine Action.

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Предыдущие заявления и дело Palestine Action

На вопрос BBC, могло ли решение быть связано с его предыдущими высказываниями, в которых он назвал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября актом освобождения, Мальм ответил, что это возможно.

Мальм известен книгой «Как взорвать трубопровод», в которой отстаивает необходимость радикальных действий для прекращения добычи ископаемого топлива. Он также сказал, что годами приезжал в Великобританию для научной работы, архивных исследований и участия в конференциях, а нынешняя поездка имела ту же цель.

Palestine Action запрещена в Великобритании как террористическая организация. На следующей неделе Высокий суд страны должен рассмотреть апелляцию на это решение; поддержка группировки является уголовным преступлением.

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