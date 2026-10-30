隆德大学瑞典学者安德烈亚斯·马尔姆表示，英国禁止他入境。他原定于下周三与Palestine Action联合创始人胡达·阿莫里一同在一场活动上发言，据《耶路撒冷邮报》报道。

英国政府内政部门的通知

马尔姆称，英国内政部告知他，他在该国停留“无益于公共利益”。他没有收到进一步解释。该部门未就个别案件发表评论。

马尔姆推测，这项禁令可能与他参加一场由社会主义杂志组织的活动有关。该学者原计划在活动上谈论伊朗战争。他表示，自己没有公开支持、宣传或资助Palestine Action。

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此前言论与Palestine Action案件

英国广播公司问及该决定是否可能与他此前的言论有关——他曾将哈马斯10月7日对以色列的袭击称为解放行为——马尔姆回答说，这有可能。

马尔姆因《如何炸毁一条管道》一书而知名，书中主张需要采取激进行动来停止化石燃料开采。他还表示，多年来他一直前往英国从事学术工作、档案研究和参加会议，而此次行程的目的相同。

Palestine Action在英国被列为恐怖组织并遭禁止。该国高等法院计划于下周审理针对这一决定的上诉；支持该组织属于刑事犯罪。

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