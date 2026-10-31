Francuski sąd utrzymał zakaz trasy protestu w Paryżu — France 24

Najwyższy sąd administracyjny Francji utrzymał zakaz planowanej trasy marszu protestacyjnego w Paryżu. W związku z tym uczestnicy muszą pozostać na wschodnich obrzeżach francuskiej stolicy.

Demonstracje przeciwko kosztom życia

W sobotę we Francji oczekiwany jest kolejny dzień ogólnokrajowych protestów przeciwko kosztom życia i warunkom w szkołach. Akcje nazwano „Aktem Trzecim”. Łączą one aktywistów ruchu „żółtych kamizelek” i demonstrantów studenckich.

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Jak podaje France 24, władze skierują 70 tysięcy pracowników służb bezpieczeństwa i wprowadzą godzinę policyjną w niektórych rejonach. Podobne środki zastosowano również w ubiegły weekend.

Ostrzeżenie ministra

Minister spraw wewnętrznych Francji obawia się możliwych zamieszek po zapadnięciu zmroku w Halloween. Przypomniał również, że zasłanianie twarzy podczas demonstracji nadal jest nielegalne.

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