Высший административный суд Франции оставил в силе запрет на запланированный маршрут протестного шествия в Париже. Из-за этого участники должны оставаться на восточных окраинах французской столицы.

Демонстрации против стоимости жизни

В субботу во Франции ожидается очередной день общенациональных протестов против стоимости жизни и условий в школах. Акции назвали «Актом третьим». Они объединяют активистов движения «жёлтых жилетов» и студентов-демонстрантов.

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Как сообщает France 24, власти задействуют 70 тысяч сотрудников служб безопасности и введут комендантский час в отдельных районах. Подобные меры применялись и в прошлые выходные.

Предупреждение министра

Министр внутренних дел Франции опасается возможных беспорядков после наступления темноты на Хэллоуин. Он также напомнил, что закрывать лицо во время демонстрации по-прежнему незаконно.

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