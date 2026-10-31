Французский суд оставил в силе запрет маршрута протеста в Париже — France 24
Высший административный суд Франции оставил в силе запрет на запланированный маршрут протестного шествия в Париже. Из-за этого участники должны оставаться на восточных окраинах французской столицы.
Демонстрации против стоимости жизни
В субботу во Франции ожидается очередной день общенациональных протестов против стоимости жизни и условий в школах. Акции назвали «Актом третьим». Они объединяют активистов движения «жёлтых жилетов» и студентов-демонстрантов.
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Как сообщает France 24, власти задействуют 70 тысяч сотрудников служб безопасности и введут комендантский час в отдельных районах. Подобные меры применялись и в прошлые выходные.
Предупреждение министра
Министр внутренних дел Франции опасается возможных беспорядков после наступления темноты на Хэллоуин. Он также напомнил, что закрывать лицо во время демонстрации по-прежнему незаконно.