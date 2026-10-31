Ambasador USA Tom Rose odniósł się do kryzysu wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Ambasador USA w Polsce Tom Rose określił wydarzenia związane z polskim Trybunałem Konstytucyjnym jako bezprecedensowy konflikt i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

Rose zauważył, że obecnie kraj przeżywa konflikt związany z działaniami rządu oraz niezależnością organu konstytucyjnego.

„Jesteśmy świadkami bezprecedensowego konfliktu związanego z wykorzystaniem przez rząd władzy państwowej z jednej strony oraz niezależnością i autorytetem organu konstytucyjnego z drugiej”.

„Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem w polskim Trybunale Konstytucyjnym, mają rzeczywiście bardzo poważny charakter” – dodał dyplomata.

Według niego obie strony „przedstawiają diametralnie różne wersje tego, co się wydarzyło i dlaczego”.

Ambasador zwrócił uwagę na obecność tysięcy ludzi przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem sprawia to, że sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna.

„Niezależnie od tego, jakie fakty ostatecznie wyjdą na jaw, tysiące ludzi zgromadzonych przed budynkiem Trybunału sprawiają, że i tak już niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Polska, jest konfrontacja, która może przerodzić się w coś znacznie gorszego” – podkreślił Rose.

Zapewnił również, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Polskę.

„Nie leży w naszej kompetencji osądzanie wewnętrznych spraw Polski ani ingerowanie w nie. Niepokoi nas stabilność, bezpieczeństwo i demokratyczna przyszłość kraju, który z dumą nazywamy naszym przyjacielem i sojusznikiem” – zauważył ambasador.

Na zakończenie Rose wyraził nadzieję, że wszyscy uczestnicy wydarzeń — przedstawiciele rządu, funkcjonariusze organów ścigania i demonstranci — „zdołają opanować sytuację i powstrzymają się od jakichkolwiek działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację konfliktu”.

Rose napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w Polsce pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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