美国大使汤姆·罗斯就波兰宪法法院危机发表了看法

美国驻波兰大使汤姆·罗斯将围绕波兰宪法法院发生的事件称为“史无前例的对峙”，并呼吁各方避免事态进一步升级。这位外交官强调，当前局势十分严峻，可能导致危险的后果。

罗斯指出，该国目前正经历一场围绕政府行为与宪法机构独立性而引发的对峙。

“我们正在目睹一场史无前例的对峙，一方面是政府行使国家权力，另一方面则是宪法机构的独立性和权威性。”

“今晚在波兰宪法法院发生的事件，确实性质极其严重，”这位外交官补充道。

据他介绍，双方“对事件的经过及原因给出了截然不同的说法”。

大使特别指出，宪法法庭大楼外聚集了数千人。他认为，这使得局势更加危险。

“无论最终事实如何，聚集在宪法法院大楼外的数千人，都使本已危险的局势变得更加一触即发。 波兰最不需要的就是这种可能演变为更严重局势的对峙，”罗斯强调道。

他还保证，美国将继续支持波兰。

“我们无权评判或干涉波兰的内政。我们关切的是这个国家的稳定、安全及其民主的未来——我们自豪地称其为我们的朋友和盟友，”这位大使指出。

最后，罗斯表示希望事件中的所有参与者 ——包括政府官员、执法人员和示威者——“都能保持克制，避免采取任何可能引发暴力或导致冲突进一步升级的行动”。

罗斯在社交媒体X上发表了上述言论。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，他对卡罗尔·纳沃罗茨基总统在强行闯入宪法法院时的行为感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

波兰总统卡罗尔·纳沃罗茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，宣称国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法院官网发布公告，宣布免去院长博格丹·斯文奇科夫斯基和副院长巴特洛梅伊·索汉斯基的职务。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳沃茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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