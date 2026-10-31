Посол США Том Роуз отреагировал на кризис вокруг Конституционного трибунала Польши
Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.
Роуз отметил, что в настоящее время страна переживает противостояние, связанное с действиями правительства и независимостью конституционного органа.
«Мы становимся свидетелями беспрецедентного противостояния, связанного с использованием правительством государственной власти, с одной стороны, и независимостью и авторитетом конституционного органа — с другой».
«События, разворачивающиеся сегодня вечером в Конституционном трибунале Польши, действительно носят очень серьезный характер», — добавил дипломат.
По его словам, обе стороны «представляют кардинально разные версии того, что произошло и почему».
Посол обратил внимание на присутствие тысяч людей у здания Конституционного трибунала. По его мнению, это делает ситуацию ещё более опасной.
«Какими бы ни оказались факты в конечном итоге, тысячи людей, собравшихся у здания Трибунала, делают и без того опасную ситуацию еще более взрывоопасной. Последнее, что нужно Польше, — это конфронтация, которая может перерасти в нечто гораздо худшее», — подчеркнул Роуз.
Он также заверил, что США будут и впредь поддерживать Польшу.
«Не в наших полномочиях судить о внутренних делах Польши или вмешиваться в них. Нас беспокоит стабильность, безопасность и демократическое будущее страны, которую мы с гордостью называем своим другом и союзником», — отметил посол.
В заключение Роуз выразил надежду, что все участники событий — правительственные чиновники, сотрудники правоохранительных органов и демонстранты — «смогут взять себя в руки и не предпринимать никаких действий, которые могли бы спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию конфликта».
Об этом Роуз написал в социальной сети X.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.
На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.
Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.