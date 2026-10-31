Посол США Том Роуз отреагировал на кризис вокруг Конституционного трибунала Польши

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

Роуз отметил, что в настоящее время страна переживает противостояние, связанное с действиями правительства и независимостью конституционного органа.

«Мы становимся свидетелями беспрецедентного противостояния, связанного с использованием правительством государственной власти, с одной стороны, и независимостью и авторитетом конституционного органа — с другой».

«События, разворачивающиеся сегодня вечером в Конституционном трибунале Польши, действительно носят очень серьезный характер», — добавил дипломат.

По его словам, обе стороны «представляют кардинально разные версии того, что произошло и почему».

Посол обратил внимание на присутствие тысяч людей у здания Конституционного трибунала. По его мнению, это делает ситуацию ещё более опасной.

«Какими бы ни оказались факты в конечном итоге, тысячи людей, собравшихся у здания Трибунала, делают и без того опасную ситуацию еще более взрывоопасной. Последнее, что нужно Польше, — это конфронтация, которая может перерасти в нечто гораздо худшее», — подчеркнул Роуз.

Он также заверил, что США будут и впредь поддерживать Польшу.

«Не в наших полномочиях судить о внутренних делах Польши или вмешиваться в них. Нас беспокоит стабильность, безопасность и демократическое будущее страны, которую мы с гордостью называем своим другом и союзником», — отметил посол.

В заключение Роуз выразил надежду, что все участники событий — правительственные чиновники, сотрудники правоохранительных органов и демонстранты — «смогут взять себя в руки и не предпринимать никаких действий, которые могли бы спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию конфликта».

Об этом Роуз написал в социальной сети X.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

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