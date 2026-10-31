Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting poinformował, że kilka tygodni temu zaczął gromadzić w domu zapasy żywności i wody na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Oświadczył, że postanowił dawać przykład, i wcześniej wzywał innych Brytyjczyków, aby również zadbali o domowe zapasy.

Jak donosi The Guardian, Streeting ma w gotowości wodę butelkowaną, apteczkę i latarkę na baterie. Jego zapasy obejmują także fasolę konserwową, kukurydzę, czerwoną fasolę, tuńczyka, batony proteinowe i orzechy.

Apel do gospodarstw domowych

Według ministra ludzie zaczynają myśleć o odporności swoich gospodarstw domowych. Uznał posiadanie wody pitnej, konserw i latarek na baterie za zwyczajne praktyczne środki na codzienne wyzwania.

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Wydatki na obronność

Wypowiedź Streetinga padła po tym, jak kanclerz John Healey ogłosił zamiar zwiększenia wydatków na obronność do 3% PKB do 2030 roku i do 3,5% PKB do 2035 roku. Healey poprosił również resorty rządowe o znalezienie możliwości ograniczenia budżetów o 1% na rzecz długoterminowych inwestycji w obronność.

Streeting oświadczył, że Wielka Brytania musi być zdolna do odstraszania przeciwników, a jeśli odstraszanie zawiedzie — być gotowa ich pokonać. Podkreślił, że dodatkowe środki na obronność należy wydawać ostrożnie, łącząc efektywność kosztową z modernizacją w celu przygotowania się do przyszłych wojen.

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