Глава Минобороны Стритинг запасся едой и водой — The Guardian

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что несколько недель назад начал запасать дома продукты и воду на случай чрезвычайной ситуации. Он заявил, что решил подать личный пример и ранее призывал других британцев также позаботиться о домашних запасах.

Как сообщает The Guardian, Стритинг держит наготове бутилированную воду, аптечку и фонарик на батарейках. В его запасы также входят консервированная фасоль, кукуруза, красная фасоль, тунец, протеиновые батончики и орехи.

Призыв к домохозяйствам

По словам министра, люди начинают задумываться об устойчивости своих домохозяйств. Он назвал наличие питьевой воды, консервов и фонариков на батарейках обычными практическими мерами для повседневных вызовов.

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Расходы на оборону

Заявление Стритинга прозвучало после того, как канцлер Джон Хили объявил о намерении довести расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% ВВП к 2035 году. Хили также попросил правительственные ведомства найти возможности сократить бюджеты на 1% ради долгосрочных инвестиций в оборону.

Стритинг заявил, что Великобритания должна быть способна сдерживать противников, а в случае провала сдерживания — быть готовой победить их. Он подчеркнул, что дополнительные средства на оборону следует расходовать осторожно, сочетая эффективность расходов с модернизацией для подготовки к будущим войнам.

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