Глава Міноборони Стрітінг запасся їжею і водою — The Guardian

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг повідомив, що кілька тижнів тому почав запасати вдома продукти та воду на випадок надзвичайної ситуації. Він заявив, що вирішив діяти власним прикладом і раніше закликав інших британців також подбати про домашні запаси.

Як повідомляє The Guardian, Стрітінг тримає напоготові бутильовану воду, аптечку та ліхтар на батарейках. До його запасів також входять консервована квасоля, кукурудза, червона квасоля, тунець, протеїнові батончики та горіхи.

Заклик до домогосподарств

За словами міністра, люди починають замислюватися про стійкість своїх домогосподарств. Він назвав наявність питної води, консервів і ліхтарів на батарейках звичайними практичними заходами для повсякденних викликів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оборонні витрати

Заява Стрітінга пролунала після того, як канцлер Джон Гілі оголосив про намір довести оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року та до 3,5% ВВП до 2035 року. Гілі також попросив урядові відомства знайти можливості для скорочення бюджетів на 1% задля довгострокових інвестицій в оборону.

Стрітінг заявив, що Велика Британія має бути здатною стримувати противників, а в разі провалу стримування — бути готовою перемогти їх. Він наголосив, що додаткові кошти на оборону слід витрачати обережно, поєднуючи ефективність витрат із модернізацією для підготовки до майбутніх воєн.

Читай нас у