В Польше премьер-министр Дональд Туск выступит с обращением в субботу, 31 октября, в 20:00. Об этом канцелярия премьер-министра сообщила на платформе X, передает Interia.

Спор вокруг Конституционного трибунала

По данным Interia, спор вокруг Конституционного трибунала Польши обострился в пятницу. Тогда на сайте учреждения появилась информация о распоряжении о месячном перерыве в исполнении служебных обязанностей Богданом Свенчковским и Бартломеем Соханьским.

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Заявление судьи

Судья Анна Корвин-Пйотровская заявила, что именно она руководит Конституционным трибуналом. Руководство трибунала, действовавшее до этого, поставило под сомнение законность этих действий.

В статье Interia не приводятся другие подробности относительно запланированного обращения Туска. Издание отметило, что дополнительная информация появится позже.

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