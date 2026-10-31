W Polsce premier Donald Tusk wygłosi orędzie w sobotę, 31 października, o godz. 20:00. Kancelaria Premiera poinformowała o tym na platformie X, podaje Interia.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Według Interii spór wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w piątek. Wówczas na stronie internetowej instytucji pojawiła się informacja o zarządzeniu dotyczącym miesięcznej przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

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Oświadczenie sędzi

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że to ona kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. Kierownictwo trybunału, które działało do tej pory, zakwestionowało legalność tych działań.

W artykule Interii nie podano innych szczegółów dotyczących planowanego orędzia Tuska. Medium zaznaczyło, że dodatkowe informacje pojawią się później.

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