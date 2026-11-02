Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do federalnego sędziego o rozpatrzenie kwestii możliwej obrazy sądu przez kalifornijską organizację broniącą praw imigrantów Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA). Resort twierdzi, że grupa naruszyła nakaz sądowy, publikując ustalenia dotyczące możliwych nieścisłości na federalnej liście ponad 20 tys. osób, które rząd uznaje za nieobywateli USA zarejestrowanych do głosowania w stanie, informuje Anadolu Agency.

Analiza obrońców praw

W piątek główny sędzia Sądu Okręgowego USA James Boasberg przyznał CHIRLA dostęp do danych federalnych. Jednocześnie zakazał ujawniania nazwisk z listy i zezwolił na wykorzystywanie informacji wyłącznie w argumentacji dotyczącej statusu procesowego grupy w sprawie.

W sobotnim piśmie do sądu prawnicy CHIRLA oświadczyli, że ponad 40% osób z federalnego wykazu nie odnaleziono w rejestrach wyborców Kalifornii. Zidentyfikowali także 22 osoby, które prawdopodobnie są naturalizowanymi obywatelami USA, oraz poinformowali o tysiącach innych osób na liście, które, według ich oceny, mogą być obywatelami kraju.

Departament Sprawiedliwości utrzymuje, że analiza nie dotyczyła statusu procesowego konkretnych powodów, a zatem była sprzeczna z zarządzeniem sędziego. Resort zaproponował również przekazanie sprawy do dochodzenia w sprawie możliwej karnej obrazy sądu. Alberto Lammers, przedstawiciel Projektu Praw Wyborczych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, którego organizacja przeprowadziła analizę, odrzucił zarzuty i oświadczył, że prawnicy powodów oraz ich eksperci w pełni spełnili wymogi sądu.

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Odrębny spór sądowy

W innej sprawie Departament Sprawiedliwości zaskarżył orzeczenie federalnej sędzi Triny L. Thompson, która zakazała federalnym urzędnikom nakazywania kalifornijskim organom wyborczym usuwania z rejestrów domniemanych nieobywateli, oddzielania ich kart do głosowania lub grożenia podjęciem kroków prawnych. Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na poniedziałek.

Wcześniej federalny sędzia w Kalifornii odrzucił żądanie administracji, by oddzielić karty do głosowania oddane przez osoby podejrzewane o brak obywatelstwa, ostrzegając, że decyzja w przededniu wyborów mogłaby wywołać chaos. Orzeczenie poparło dwóch sędziów apelacyjnych.

Kalifornijscy urzędnicy wyborczy twierdzą, że federalna lista zawiera liczne błędy oraz że nie ma wystarczająco dużo czasu na przewidzianą prawem procedurę usunięcia osób z rejestrów. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że sporządziła wykaz, porównując stanowe dane o rejestracji wyborców z federalnymi danymi o obywatelstwie.

Nieobywatele USA zasadniczo nie mają prawa głosować w wyborach federalnych i stanowych, w tym w Kalifornii. Jednak w San Francisco rodzice i opiekunowie prawni, którzy spełniają ustalone kryteria, nie są obywatelami USA i mają dzieci w miejskim systemie szkół publicznych, mogą głosować w lokalnych wyborach do rady szkolnej. Dlatego obecność nieobywatela w rejestrze wyborców sama w sobie nie dowodzi bezprawności rejestracji.

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