Министерство юстиции США попросило федерального судью рассмотреть вопрос о возможном неуважении к суду со стороны правозащитной организации Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) в Калифорнии. Ведомство утверждает, что группа нарушила судебное распоряжение, опубликовав выводы о возможных неточностях в федеральном списке более чем из 20 тысяч человек, которых правительство считает негражданами США, зарегистрированными для голосования в штате, сообщает Anadolu Agency.

Анализ правозащитников

В пятницу главный судья Окружного суда США Джеймс Боасберг предоставил CHIRLA доступ к федеральным данным. В то же время он запретил раскрывать имена из списка и разрешил использовать информацию только для аргументов относительно процессуального статуса группы в деле.

В поданном в суд в субботу документе адвокаты CHIRLA заявили, что более 40% людей из федерального перечня не были обнаружены в реестрах избирателей Калифорнии. Они также установили 22 человека, которые, вероятно, являются натурализованными гражданами США, и сообщили о тысячах других людей в списке, которые, по их оценке, могут быть гражданами страны.

Министерство юстиции настаивает, что анализ не касался процессуального статуса конкретных истцов и потому противоречил распоряжению судьи. Ведомство также предложило передать вопрос для расследования возможного уголовного неуважения к суду. Представитель Проекта избирательных прав Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Альберто Ламмерс, организация которого проводила анализ, отверг обвинения и заявил, что адвокаты истцов и их эксперты полностью выполнили требования суда.

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Отдельный судебный спор

В другом деле Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи Трины Л. Томпсон, которая запретила федеральным должностным лицам приказывать избирательным органам Калифорнии удалять предполагаемых неграждан из реестров, отделять их бюллетени или угрожать судебными действиями. Слушание по этому делу было назначено на понедельник.

Ранее федеральный судья в Калифорнии отклонил требование администрации отделить бюллетени, поданные лицами, подозреваемыми в отсутствии гражданства, предупредив, что решение накануне выборов могло бы вызвать хаос. Это решение поддержали двое апелляционных судей.

Избирательные должностные лица Калифорнии заявляют, что федеральный список содержит многочисленные ошибки и что времени для предусмотренной законом процедуры исключения людей из реестров недостаточно. Администрация президента Дональда Трампа утверждает, что сформировала перечень путем сопоставления данных регистрации избирателей штата с федеральными данными о гражданстве.

Неграждане США в целом не имеют права голосовать на федеральных и штатных выборах, в том числе в Калифорнии. В то же время в Сан-Франциско родители и законные опекуны, соответствующие установленным критериям, не являющиеся гражданами США и имеющие детей в системе государственных школ города, могут голосовать на местных выборах в школьный совет. Поэтому присутствие негражданина в реестре избирателей само по себе не доказывает незаконность регистрации.

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