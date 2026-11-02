美国司法部请求一名联邦法官审议加州移民权利组织 Coalition for Humane Immigrant Rights（CHIRLA）是否可能构成藐视法庭。该部门称，该组织公布了对一份联邦名单中可能存在不准确之处的分析结果，违反了法院命令；名单包含超过2万人，政府认为这些人是已在该州登记投票的非美国公民，据阿纳多卢通讯社报道。

权利倡导者的分析

周五，美国地区法院首席法官詹姆斯·博斯伯格允许CHIRLA查阅联邦数据。同时，他禁止披露名单中的姓名，并允许仅将这些信息用于有关该组织在案件中程序地位的辩论。

CHIRLA律师在周六提交给法院的文件中表示，联邦名单上超过40%的人未在加州选民登记记录中找到。他们还确定了22人可能是归化美国公民，并称名单上还有数千人依其评估可能是美国公民。

司法部坚持认为，该分析并不涉及具体原告的程序地位，因此违反了法官的命令。该部门还提议将此事移交调查，以查明是否可能构成刑事藐视法庭。进行该分析的加州大学洛杉矶分校投票权项目代表阿尔贝托·拉默斯驳斥了相关指控，并表示原告律师及其专家完全遵守了法院的要求。

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另一宗法律纠纷

在另一起案件中，司法部对联邦法官特里娜·L·汤普森的裁决提出挑战。该裁决禁止联邦官员命令加州选举机构将疑似非公民从登记册中移除、将其选票分开处理，或以法律行动相威胁。该案听证会安排在周一举行。

此前，加州一名联邦法官驳回了政府要求将疑似非公民所投选票分开处理的请求，并警告说，选举前夕作出这一决定可能引发混乱。两名上诉法官支持了这一裁决。

加州选举官员表示，联邦名单包含大量错误，且没有足够时间完成法律规定的将人员从登记册中移除的程序。唐纳德·特朗普总统的政府称，其通过比对该州选民登记数据与联邦公民身份数据编制了这份名单。

美国非公民通常无权在联邦和州级选举中投票，加州也不例外。不过，在旧金山，符合既定标准、不是美国公民且子女就读于该市公立学校系统的父母和法定监护人，可以在地方学区委员会选举中投票。因此，非公民出现在选民登记册中本身并不能证明登记违法。

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