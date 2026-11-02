W nocy z niedzieli na poniedziałek systemy lodówek i zamrażarek w sklepach ICA w południowej Szwecji padły ofiarą cyberataku. Jak informuje RMF24, ktoś uzyskał dostęp do systemów w dużym supermarkecie ICA Kvantum w Sjöbo niedaleko Malmö i ustawił temperaturę na poziomie 50 stopni Celsjusza. Sklep został tymczasowo zamknięty.

Szkody określono jako znaczne

W komunikacie sklepu wskazano, że trwa usuwanie skutków incydentu, a wstępnie wyrządzone szkody oceniono jako znaczne. Podobne przypadki wystąpiły jednocześnie w ICA Kvantum w Tomelilli, a także w mniejszych sklepach ICA Nära w Simrishamn i ICA Böda na wyspie Olandii.

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Atak dotknął także COOP

Według Aftonbladet cyberatak dotknął również sześciu sklepów spożywczych innej dużej sieci — COOP. Część placówek handlowych po wznowieniu działalności planuje sprzedawać po obniżonych cenach rozmrożone produkty, które nadal nadają się do spożycia.

W połowie października podobnego ataku na systemy chłodnicze doświadczyły sieci handlowe we Francji. Temperaturę podniesiono tam do ponad 50 stopni Celsjusza; ucierpiały Intermarché, Cooperative U i Leclerc.

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